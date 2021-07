Avellino, giudizio immediato per i fidanzati killer: la decisione del tribunale (Di lunedì 26 luglio 2021) Riceveranno il giudizio immediato i due fidanzati di Avellino che uccisero Aldo Gioia, 53 anni, padre di lei: la decisione del gip. giudizio immediato per i due fidanzati killer (foto pagina Facebook Polizia Penitenziaria)Svolta nel caso della morte di Aldo Gioia, uomo di 53 anni ucciso dalla figlia Elena Gioia e dal fidanzato Giovanni Limata, lo scorso 23 aprile. Infatti il gip del tribunale avellinese Paolo Cassano, ha accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Vincenzo Russo fissando l’inizio del processo ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 26 luglio 2021) Riceveranno ili duediche uccisero Aldo Gioia, 53 anni, padre di lei: ladel gip.per i due(foto pagina Facebook Polizia Penitenziaria)Svolta nel caso della morte di Aldo Gioia, uomo di 53 anni ucciso dalla figlia Elena Gioia e dal fidanzato Giovanni Limata, lo scorso 23 aprile. Infatti il gip delavellinese Paolo Cassano, ha accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Vincenzo Russo fissando l’inizio del processo ...

