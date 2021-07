Avellino, giovane aggredito in Viale Italia da tre persone (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ennesima aggressione in Viale Italia ad Avellino. Un giovane è stato pestato a sangue da tre persone incappucciate. L’episodio si è verificato nei pressi della casa di riposo Rubilli. I tre aggressori avrebbero anche sottratto al giovane avellinese dieci euro. Il fatto sarebbe si sarebbe verificato intorno alle tre della notte tra sabato e domenica. La vittima nelle ore successive ha presentato denuncia presso il Comando dei Carabinieri. Gli uomini dell’Arma stanno verificando se alcune telecamere poste in zona possano aver ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ennesima aggressione inad. Unè stato pestato a sangue da treincappucciate. L’episodio si è verificato nei pressi della casa di riposo Rubilli. I tre aggressori avrebbero anche sottratto alavellinese dieci euro. Il fatto sarebbe si sarebbe verificato intorno alle tre della notte tra sabato e domenica. La vittima nelle ore successive ha presentato denuncia presso il Comando dei Carabinieri. Gli uomini dell’Arma stanno verificando se alcune telecamere poste in zona possano aver ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino, giovane aggredito in Viale Italia da tre persone ** - CinqueRighe : U. S. Avellino; Ingaggiato, per un anno, il giovane attaccante Messina - CinqueRighe : SPORT - U. S. Avellino, Ingaggiato, per un anno, il giovane attaccante Messina - - SavaxSFN : @Mariucc29 Ottimo terzino di spinta, giovane che già dai tempi di Avellino mostrava cose interessanti sotto la gui… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino giovane L'origine dei cognomi Amella, Donnarumma, Salvia e Salmeri ... nel salernitano (Scafati, Angli, Samo, ecc.), nell'avellinese (Torrioni, Grottaminarda, Avellino, ... si è vaccinata a 105 anni insieme alla sorella più 'giovane' di 103 anni. Ha una memoria ...

'Haenyeo: Pescatrici, Madri, Mogli', la mostra fotografica di Vincenzo Acampora al Casino del Principe La vita di una haenyeo comincia in giovane età, già dai 8 - 9 anni e iniziano a lavorare in mare dai 16 anni. Un lavoro che continueranno fino ai 70 - 80 anni di età. La haenyeo è figura tradizionale ...

Avellino, giovane aggredito da 3 persone incappucciate nella notte ilmattino.it Il Mattino: "Avellino, operazione nostalgia" Le ultime mosse di mercato dell'Avellino raccontate sulle colonne del quotidiano Il Mattino: "Ieri non si sono registrate novità di rilievo, fatta eccezione per la richiesta di ...

La Ternana vuole “blindare“ la propria difesa Rossoverdi ancora sul mercato per un portiere (in lizza anche Scuffet e Vigorito), due centrali (uno over) e un terzino sinistro ...

... nel salernitano (Scafati, Angli, Samo, ecc.), nell'avellinese (Torrioni, Grottaminarda,, ... si è vaccinata a 105 anni insieme alla sorella più '' di 103 anni. Ha una memoria ...La vita di una haenyeo comincia inetà, già dai 8 - 9 anni e iniziano a lavorare in mare dai 16 anni. Un lavoro che continueranno fino ai 70 - 80 anni di età. La haenyeo è figura tradizionale ...Le ultime mosse di mercato dell'Avellino raccontate sulle colonne del quotidiano Il Mattino: "Ieri non si sono registrate novità di rilievo, fatta eccezione per la richiesta di ...Rossoverdi ancora sul mercato per un portiere (in lizza anche Scuffet e Vigorito), due centrali (uno over) e un terzino sinistro ...