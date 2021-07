Auto urta passeggino sulle strisce pedonali | ferita bambina di 21 mesi

(Di lunedì 26 luglio 2021) Firenze, 26 luglio 2021 - Unadi 21si trova ricoverata in osservazione all'ospedale pediatrico Meyer , dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale a Firenze, in viale Paoli. ...

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, la piccola, che si trovava nel passeggino, sarebbe stata urtata da un'mentre attraversava la strada sulle strisce insieme alla madre. ...Stava tornando dal lavoro quando, all'improvviso - all'altezza dell'incrocio tra via Tasso e via Dante a Fidenza - la sua, una Opel Corsa, si è ribaltata, dopo aver urtato un'parcheggiata, una Fiat 600 - in corrispondenza di una rotonda. Disavventura per una giovane ragazza fidentina che nella serata di sabato è rimasta ferita, fortunatamente in maniera lieve, in ...Maxi incidente poco prima delle 16 a Rimini sulla Statale 16 Adriatica all’altezza del distributore Eni del bar Sam. Un centauro a bordo di una Harley Davidson proveniente da Ravenna ha urtato la fian ...Una bambina di quasi di 2 anni è ricoverata in osservazione all'ospedale pediatrico Meyer, dopo essere rimasta coinvolta, stamani, in un incidente stradale in viale Paoli a Firenze. Le sue condizioni, ...