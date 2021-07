Audi RS 3, al via gli ordini dell’iconica sportiva (Di lunedì 26 luglio 2021) VERONA (ITALPRESS) – Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan rappresentano la porta d’accesso al mondo RS e, complice l’innovativa tecnologia RS Torque Splitter, sono il nuovo punto di riferimento nel segmento delle berline compatte high performance. Proposte in otto tinte carrozzeria, tra le quali le esclusive Grigio Kemora e Verde Kyalami, sono caratterizzate da un look ancora più grintoso rispetto al precedente modello, sottolineato dalle inedite feritoie per il deflusso dell’aria alle spalle dei passaruota anteriori, dalle minigonne ridisegnate e da un’impronta a terra più ampia. Nuove Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) VERONA (ITALPRESS) –RS 3 Sportback eRS 3 Sedan rappresentano la porta d’accesso al mondo RS e, complice l’innovativa tecnologia RS Torque Splitter, sono il nuovo punto di riferimento nel segmento delle berline compatte high performance. Proposte in otto tinte carrozzeria, tra le quali le esclusive Grigio Kemora e Verde Kyalami, sono caratterizzate da un look ancora più grintoso rispetto al precedente modello, sottolineato dalle inedite feritoie per il deflusso dell’aria alle spalle dei passaruota anteriori, dalle minigonne ridisegnate e da un’impronta a terra più ampia. NuoveRS 3 Sportback eRS 3 ...

