Atletico Madrid, il giorno di De Paul: l’argentino sbarcato in Spagna – FOTO (Di lunedì 26 luglio 2021) Rodrigo De Paul, ex fantasista dell’Udinese, è pronto a cominciare la sua nuova avventura agli ordini di Simeone Terminato il periodo di vacanza avuto in seguito alla vittoria della Copa America con l’Argentina, Rodrigo De Paul torna a fare sul serio. l’argentino, che ha ormai lasciato l’Udinese da più di due settimane, è sbarcato questa mattina in Spagna. Il fantasista è pronto ad unirsi ai suoi nuovi compagni dell’Atletico Madrid, come mostra un tweet pubblicato in mattinata dal profilo ufficiale Twitter dei colchoneros. ¡Buenos días, atléticos! Acaba de ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Rodrigo De, ex fantasista dell’Udinese, è pronto a cominciare la sua nuova avventura agli ordini di Simeone Terminato il periodo di vacanza avuto in seguito alla vittoria della Copa America con l’Argentina, Rodrigo Detorna a fare sul serio., che ha ormai lasciato l’Udinese da più di due settimane, èquesta mattina in. Il fantasista è pronto ad unirsi ai suoi nuovi compagni dell’, come mostra un tweet pubblicato in mattinata dal profilo ufficiale Twitter dei colchoneros. ¡Buenos días, atléticos! Acaba de ...

