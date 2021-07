Atalanta, è Pezzella il vice-Gosens: ore decisive per Romero-Tottenham (Di lunedì 26 luglio 2021) È Giuseppe Pezzella, terzino sinistro che ha disputato l’ultimo campionato nel Parma, il nuovo vice Gosens. Dopo Musso, Pezzella è quindi il secondo tassello della nuova Atalanta per la stagione 2021-22: una squadra non certo da stravolgere, anzi. Da confermare quasi in blocco, salvo un paio di uscite comunque da rimpiazzare con alternative all’altezza, se non migliori. Come ribadito dall’ad Luca Percassi alla presentazione delle maglie: “Non vendiamo per indebolirci ma per rinforzarci”. Ecco quindi l’arrivo di Musso dall’Udinese, uno dei portieri più apprezzati della Serie A e la (allora inevitabile) ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021) È Giuseppe, terzino sinistro che ha disputato l’ultimo campionato nel Parma, il nuovo. Dopo Musso,è quindi il secondo tassello della nuovaper la stagione 2021-22: una squadra non certo da stravolgere, anzi. Da confermare quasi in blocco, salvo un paio di uscite comunque da rimpiazzare con alternative all’altezza, se non migliori. Come ribadito dall’ad Luca Percassi alla presentazione delle maglie: “Non vendiamo per indebolirci ma per rinforzarci”. Ecco quindi l’arrivo di Musso dall’Udinese, uno dei portieri più apprezzati della Serie A e la (allora inevitabile) ...

Advertising

DiMarzio : #Pezzella all’@Atalanta_BC in prestito dal @1913parmacalcio #calciomercato @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA: ACCORDO COL PARMA PER L'ARRIVO DI PEZZELLA Prestito con obbligo di riscatto condizionat… - junews24com : Frabotta Juve, spunta il piano B: Atalanta depennata, c'è una nuova pretendente - - serieApallone : ?UFFICIALE? ???Giuseppe #Pezzella è il nuovo terzino dell'#Atalanta ?Sembrava fatto #Frabotta, ma alla fine la squ… - sportli26181512 : Calciomercato Atalanta, in arrivo Pezzella dal Parma: Improvvisa virata nerazzurra con Frabotta che era ai dettagli… -