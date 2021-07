AstraZeneca in produzione 2 anni prima del Covid? Ecco come stanno le cose

(Di lunedì 26 luglio 2021) Negli ultimi giorni sta avanzando la voce che il vaccinofosse indal 2018. E’ davvero così oppure c’è dell’altro? Vaccino(Adobe Stock)Il quotidiano “Open” ha fatto chiarezza in merito alla voce cui il vaccinofosse in fase diduedello scoppio della pandemia da-19. Il giornalista David Puente ha sottolineatogli sia arrivato un messaggio per verificare una foto nella quale si vede la data disul vaccino che risale al 15 luglio ...

Advertising

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Astrazeneca, svolta dalla produzione indiana: «Il nostro vaccino protegge tutta la vita» -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca produzione

... il nome dell vaccino prodotto dalla casa farmaceutica, è che non è mai stato approvato ... similmente a quanto successo con i vaccini dicinese. I Paesi Ue che a oggi accettano ...... il nome dell vaccino prodotto dalla casa farmaceutica, è che non è mai stato approvato ... similmente a quanto successo con i vaccini dicinese. I Paesi Ue che a oggi accettano ...Negli ultimi giorni sta avanzando la voce che il vaccino AstraZeneca fosse in produzione dal 2018. E' davvero così oppure c'è dell'altro?«Queste cellule T sembrano avere un livello molto alto di “idoneità”», afferma il professor Burkhard Ludewig, professore all’università di Zurigo e capo del Centro di ricerca medica dell’ospedale cant ...