Ascolti tv domenica 25 luglio | Metti la nonna in freezer | Grand Hotel | Colorado

(Di lunedì 26 luglio 2021)tv25: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,252021? Su Rai 1 è andata in onda il filmunain. Su Canale 5 la serie. Su Rai 2 le Olimpiadi di Tokyo 2020. Su Italia 1 le repliche di. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate. Su Rete 4 Delitto ai Caraibi. Ma chi ha totalizzato i maggioritv...

Advertising

SerieTvserie : Ascolti tv domenica 25 luglio 2021 - trashtvstellare : #AscoltiTv Domenica 25 luglio 2021: #MettilaNonnainFreezer 16%, #GrandHotel al 10.1% - Adoro?? - fabiofabbretti : Rai 1 vince la serata di ieri con il film #MettiLaNonnaInFreezer al 16% di share. #GrandHotel rivede la doppia cifr… - trashtvstellare : #AscoltiTv Domenica 25 luglio 2021 #MettilaNonnainFreezer #GrandHotel #IlCircolodegliAnelli #Colorado - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 25 luglio 2021: Olimpiadi Tokio 2020, Metti la nonna in freezer, Grand Hotel, Colorado, dati Au… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica

Tv25 luglio 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive ...A settembre, infatti, non torneranno in onda néLive né Live non è la d'Urso . La drastica decisione di Mediaset è arrivata dopo aver raccolto alcuni dati deludenti daglidi quest'...Una 19enne e un 24enne sono stati feriti a colpi di pistola domenica notte a Castel Volturno, in provincia di Caserta; la ragazza ha riferito ai ...Sarà un giorno nervoso e importante, per certi aspetti decisivo. Perché oggi la commissione Giustizia torna a riunirsi, a discutere di quella riforma Cartabia che ha reso più incerto il cammino perfin ...