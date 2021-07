Ascolti Tv 25 luglio | Rai1 vince la sera | Rai2 olimpica la raggiunge nell’intera giornata Il nuoto tira | ma anche i bronzi di Giuffrida | Zanni e Longo Borghini

(Di lunedì 26 luglio 2021), in access: SuTechetechetè ha raccolto 3,358 milioni di spettatori con il 19,25%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,4 milioni e 13,8%. Secondae seconda nottataancora ricche di medaglie, per gli Azzurri, quelle di domenica 25, con idi Mirkonel sollevamento pesi, Elisa(ciclismo su strada) e Odette(judo) in primo piano nel racconto televisivo da Tokyo, conaccesa più che mai in day timecol ...

Ascolti medaglie Oro Italia: Sollevamento Pesi: 2.583.000 - 21.68% Judo femminile: 2.016.000 - 23.73% #Tokyo2020

tv: Kilimangiaro Estate in calo rispetto al 19I dati Auditel hanno registrato una flessione verso il basso per Kilimangiaro Estate trasmesso da Rai 3. La scorsa settimana a seguirlo ...tv Prima serata Rai1 il film Metti la Nonna in Freezer ha registrato 2.576.000 spettatori pari al 15.98% di share. Canale 5 la seconda stagione in prima visione della serie spagnola Grand ...La serata televisiva del 25 luglio è stata vinta da Metti la nonna in freezer. La pellicola con Fabio De Luigi e Miriam Leone ha raccolto ...PALLAVOLO OLIMPICA FEMMINILE (alle 2.00) – 9,1% 220 mila TIRO CON L’ARCO NETTO (alle 2.32) – 13,6% - 353 mila SCHERMA NETTO (alle 2.58) – 22,3% - 1 milione 98 mila NUOTO NETTO (alle 3.26) – 22,3% - 1 ...