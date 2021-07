Ascolti Tv 25 luglio digital & pay | Olimpiadi a segno Tv8 va forte con Men in Black II Ma anche la Superbike da Assen

(Di lunedì 26 luglio 2021)Tv altre tv, gruppi: altre Rai 7,2% nell’intera giornata e 6,6% in prima serata; altre Mediaset 9,4% nell’intera giornata e 9,7% in prima serata Solo le due ruote, e per giunta nella versione da super appassionati della, hanno un po’ retto il confronto con gli sport olimpici, dispiegati sulla Rai main streaming con abbondanza di proposte da mane a sera, ma soprattutto – per i live – tra le due di notte e il primo pomeriggio. Tokyo in primo piano quindi domenica 25su Rai2 e Discovery+, nonché Eurosport, ma poi su tutti i tg generalisti con i vari riflessi e risultati, festeggiamenti e ...

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 262021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Brooklyn, Al vertice ... glidel suo programma sono in calo e, per evitare di ...Carlo Conti, iniziate ieri le repliche di Affari Tuoi la domenica pomeriggio:superiori a quelli della fiction trasmessa domenica scorsa Dietrofront della Rai che, dopo ...di domenica 18, ...Una parte del resort che ospita Temptation Island è andato a fuoco: indagini in corso, si parla di atto doloso ...Promosso da Auditel il secondo canale pubblico dedicato alle Olimpiadi. Tra le native digitali free su Tv8 Men in black2 424mila e 2,53%.