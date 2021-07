Advertising

anteprima24 : ** Ariano Irpino, tessere vaccinali in distribuzione al Palazzetto dello Sport ** - irpiniatimes1 : Ariano Irpino, ritiro tessere vaccinali per i vaccinati seconda dose effettuata dal 1° giugno al 1 luglio 2021 - juornoit : #juorno #abusi sulla #figliastra piccolina, arrestato - paolochiariello : #juorno #abusi sulla #figliastra piccolina, arrestato - bassairpinia : P.O. di Ariano Irpino, dal 1 agosto riaprono la pediatria e il punto nascite. - -

Ultime Notizie dalla rete : Ariano Irpino

...per il futuro del Mezzogiorno e dei suoi giovani attorno ai quali la Fondazione Salvatore ha raccolto l'adesione di oltre quaranta sindaci dell'entroterra di Puglia e Campania (daad ......di Montemarano 453 presso il Centro Vaccinale di Avellino 163 presso il Centro Vaccinale di Montoro 216 presso il Centro Vaccinale di Solofra 112 presso il Centro Vaccinale Vita di120 ...Villanova del Battista e Manfredonia piangono la scomparsa del vicepresidente della Fondazione San Giovanni Battista ideatore di numerosi progetti per l’educazione dei giovani alla sostenibilità ambie ...Carcere di Ariano Irpino: lutto per la Polizia Penitenziaria, scompare l'assistente capo Aniello Zaccaria La Polizia Penitenziaria avellinese piange la ...