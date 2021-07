(Di lunedì 26 luglio 2021)diad, dove i vigili del fuoco hanno faticato parecchio per domare lein via dei Colli Marini, a Tor San Lorenzo. Ignoti, per l’ennesima volta, hanno dato a fuoco la discarica abusiva che si trova in quell’area. Una coltre di fumo nero ha sovrastato la zona e, a causa del vento, lesono rapidamente divampate nella vegetazione circostante. Un altroo, sempre nella stessa strada, era avvenuto nel corso della notte. “Qui è diventato peggio di come era una volta Castel Romano”, dice qualcuno, “ogni giorno, sempre rifiuti dati ...

Advertising

CorriereCitta : Ardea, giornata di incendi: fiamme a ridosso delle abitazioni (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea giornata

Il Corriere della Città

Altri contagiati ancora sono stati scovati in una farmacia die sul litorale. Sempre al ... 'per tutto l'arco della'. Ma nella prima notte coi divieti, l'ordinanza è rimasta praticamente ......CODE IN DIREZIOEN DI POMEZIA SU VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA TOR PATERNO E MARINA DIE A ...E LE LINEE DI BUS IN TRANSITO IL RALLY DI ROMA CAPITALE OGGI DOMENICA 25 LUGLIO TERZA E ULTIMA...Venti casi sono già stati scoperti. Tutti ragazzi tra i 17 e i 20 anni. Tutti tornati dalle vacanze a Ponza. Appena rimesso piede nella Capitale, sono andati in farmacia. Test ...Tutte le Ultime Notizie dalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi.