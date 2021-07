(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – È accaduto verso mezzogiorno, in località San Vito. A perdere la vita undella provincia di Salerno, travolto dal rimorchio di un autoarticolato carico di rotoballe di fieno. Nulla da fare per il giovane autotrasportatore, rimasto schiacciato durante le fasi di aggancio del rimorchio alla motrice del tir. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

irpiniatimes1 : Aquilonia, incidente agricolo: muore 28enne - bassairpinia : Aquilonia (AV) - Incidente agricolo mortale, muore giovane 28enne - - anteprima24 : ** Aquilonia, incidente agricolo mortale: muore 28enne salernitano ** -

Ultime Notizie dalla rete : Aquilonia incidente

Tragicoad. Un ragazzo di 28 anni è morto, in seguito a unagricolo. Secondo quanto si apprende dalla dinamica del sinistro, il giovane sarebbe stato travolto da due balle di ...Ancora unagricolo mortale, a perdere la vita un ragazzo di 28 anni. Secondo una prima riicostruzione il ragazzo sarebbe stato travolto da due balle di fieno. Prontamente soccorso, per lui non c'è ...Tragedia nei campi di Aquilonia. Un giovane di 28 anni è deceduto a causa di un incidente agricolo avvenuto oggi. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stato ucciso da alcune balle di fie ...