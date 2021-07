“Apatia”, alla scoperta del singolo di Gladiah: il testo della canzone (Di lunedì 26 luglio 2021) Il brano ha una tematica di grande attualità in quanto descrive quella sensazione che accomuna tutti, quando ci si sente fuori luogo e fuori tempo Dopo essersi già fatta apprezzare come attrice, cantante e speaker radiofonica, la poliedrica vena artistica dell’ascolana Giorgia Fiori, in arte Gladiah, classe 1992, abbraccia ora anche il settore della musica d’autore. E’ uscito in data 29 giugno su tutte le piattaforme digitali e nelle radio, il singolo musicale dance “Apatia” di Gladiah con cui l’artista, dopo l’esordio con “Try Again” pubblicato lo scorso aprile con l’etichetta messicana Mas +, in ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 luglio 2021) Il brano ha una tematica di grande attualità in quanto descrive quella sensazione che accomuna tutti, quando ci si sente fuori luogo e fuori tempo Dopo essersi già fatta apprezzare come attrice, cantante e speaker radiofonica, la poliedrica vena artistica dell’ascolana Giorgia Fiori, in arte, classe 1992, abbraccia ora anche il settoremusica d’autore. E’ uscito in data 29 giugno su tutte le piattaforme digitali e nelle radio, ilmusicale dance “” dicon cui l’artista, dopo l’esordio con “Try Again” pubblicato lo scorso aprile con l’etichetta messicana Mas +, in ...

