Antonella Elia, la grave accusa in pubblico: "Mi ha spremuta e gettata" (Di lunedì 26 luglio 2021) Antonella Elia senza peli sulla lingua. Cosi la showgirl, nel corso di una recente intervista, si è scagliata contro un altro volto noto dello spettacolo La prossima edizione del 'Grande Fratello Vip' è molto attesa dal pubblico. Il motivo, ovviamente, sarà vedere nuovi personaggi famosi alle prese con le dinamiche della casa più spiata d'Italia. Certo, molte cose cambieranno rispetto alle passate stagioni ed anche per questo c'è grande interesse sulla nuova edizione. A cambiare, ad esempio, saranno proprio gli opinionisti del programma. Insieme ad Alfonso Signorini, infatti, non ci saranno più Pupo ed Antonella

