Antonella Elia fatta fuori dal GF Vip annuncia il suo ritorno in tv: “Sto registrando un programma bellissimo” (Di lunedì 26 luglio 2021) L’annuncio di Antonella Elia su Instagram Aria di cambiamenti per Antonella Elia. Infatti, la soubrette è pronta per iniziare una nuova avventura televisiva. Tagliata fuori come opinionista del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Pietro Delle Piane ga fatyo sapere di essere a lavoro su un nuovo programma tv che lei stessa definisce molto bello. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 luglio 2021) L’annuncio disu Instagram Aria di cambiamenti per. Infatti, la soubrette è pronta per iniziare una nuova avventura televisiva. Tagliatacome opinionista del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Pietro Delle Piane ga fatyo sapere di essere a lavoro su un nuovotv che lei stessa definisce molto bello. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

SaCe86 : Colpo basso per Signorini: l’ex protagonista del Grande Fratello lo umilia così - SaCe86 : Antonella Elia, il ricovero in ospedale: è finita sotto i ferri - EMOER3N : non riesco a capacitarmi dell’esistenza di questa foto di antonella elia e slash insieme . COME CAZZO È SUCCESSO - PergliamiciK : @SalvatoreCow Curiosità, le prime due capitane di quella puntata sono state Alba Parietti (con Nadia Rinaldi, Amade… - PasqualeMarro : #AntonellaElia fuori definitivamente dal #GfVip. La reazione -