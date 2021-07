Antognoni: “Non sono contro la Fiorentina, ma contro questa società che mi ha abbandonato” (Di lunedì 26 luglio 2021) Giancarlo Antognoni ha continuato a rilasciare dichiarazioni riguardo all’interruzione del rapporto con la Fiorentina presso lo Studio Galgano insieme agli avvocati Aragiusto e Cantisani: “Non ho fatto causa alla Fiorentina, questa è un’altra delle falsità messe in giro sul mio conto – riporta Repubblica.it – “Io non sono contro la Fiorentina, semmai contro questa società che mi ha abbandonato. Mi dispiace per i tifosi e per i giocatori”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Giancarloha continuato a rilasciare dichiarazioni riguardo all’interruzione del rapporto con lapresso lo Studio Galgano insieme agli avvocati Aragiusto e Cantisani: “Non ho fatto causa allaè un’altra delle falsità messe in giro sul mio conto – riporta Repubblica.it – “Io nonla, semmaiche mi ha. Mi dispiace per i tifosi e per i giocatori”. Foto: Twitter ...

Advertising

pasqualevatino : @Susanna03447691 Al tuo commento su Antognoni se ho capito bene....non mi aspettavo il tuo commento così drastico.E… - infoitsport : Antognoni: “Non sono contro la Fiorentina, ma contro questa società” - CalcioPillole : Non accenna a placarsi la polemica che coinvolge #Antognoni e la #Fiorentina: 'Sono contro questa società' - zazoomblog : Antognoni: «Non ho fatto causa alla Fiorentina. Sono contro questa società» - #Antognoni: #fatto #causa… - G_Mugelli : #antognoni non lo faceva per soldi. Ora vuol mettere in mora la società. È il giorno dopo aver rifiutato 5mila € è… -