Antognoni | «Non ho fatto causa alla Fiorentina Sono contro questa società»

Giancarlo Antognoni torna a parlare del suo burrascoso addio alla Fiorentina: le sue dichiarazioni Giancarlo Antognoni torna a parlare del suo burrascoso addio alla Fiorentina. Le sue dichiarazioni riportate da Repubblica.it. «Non ho fatto causa alla Fiorentina, questa è un'altra delle falsità messe in giro sul mio conto. Io non sono contro la Fiorentina, semmai contro questa società che mi ha abbandonato.

