Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 31 luglio al 6 agosto 2021: scampato pericolo per Steffy (Di lunedì 26 luglio 2021) Le Anticipazioni italiane di Beautiful dal 31 luglio al 6 agosto 2021 ci svelano che la preoccupazione per le condizioni di salute di Steffy può finalmente lasciare il posto a un respiro di sollievo. La giovane Forrester, dopo l’incidente in moto, inizia a migliorare e il dottor Finnegan rassicura Ridge, Brooke, Liam e Bill dicendo loro che ha riportato solo alcune costole fratturate e che presto si riprenderà. Beautiful, Anticipazioni trama puntate dal 31 luglio al 6 agosto ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 26 luglio 2021) Leitaliane didal 31al 6ci svelano che la preoccupazione per le condizioni di salute dipuò finalmente lasciare il posto a un respiro di sollievo. La giovane Forrester, dopo l’incidente in moto, inizia a migliorare e il dottor Finnegan rassicura Ridge, Brooke, Liam e Bill dicendo loro che ha riportato solo alcune costole fratturate e che presto si riprenderà.dal 31al 6...

