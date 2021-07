Android 12 e chiamate di emergenza, Google testa un’interfaccia super comodaHDblog.it (Di lunedì 26 luglio 2021) Attingendo addirittura al vecchio “slide to unlock” dei primi iPhone, se qualcuno se lo ricorda.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 luglio 2021) Attingendo addirittura al vecchio “slide to unlock” dei primi iPhone, se qualcuno se lo ricorda.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

juve4you : RT @HDblog: Android 12 e chiamate di emergenza, Google testa un'interfaccia super comoda - HDblog : Android 12 e chiamate di emergenza, Google testa un'interfaccia super comoda - HDblog : RT @HDblog: WhatsApp, tutte le novità della nuova versione iOS e della beta per Android - fainformazione : WhatsApp: in roll-out tante novità sia per iOS che per Android Adoperata da oltre 2 miliardi di utenti nel mondo,… - fainfoscienza : WhatsApp: in roll-out tante novità sia per iOS che per Android Adoperata da oltre 2 miliardi di utenti nel mondo,… -