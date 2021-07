Andrea Duilio è il nuovo amministratore delegato di Sky Italia

Advertising

fisco24_info : Sky Italia, Andrea Duilio è il nuovo amministratore delegato: Il manager ha maturato un'esperienza ventennale in Vo… - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Andrea Duilio nuovo amministratore delegato di Sky Italia - ansa_economia : Sky Italia: Andrea Duilio nuovo amministratore delegato. Assumerà l'incarico dal 6 settembre #ANSA - infoiteconomia : Andrea Duilio assume la guida di Sky Italia come amministratore delegato - infoiteconomia : Andrea Duilio dal 6 Settembre 2021 amministratore delegato Sky Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Duilio

Sky Italia ha un nuovo amministratore delegato : si tratta di, che assumerà l'incarico a partire dal prossimo 6 settembre. Lo ha annunciato la società in una nota, precisando che il manager risponderà direttamente a Stephen van Rooyen, Ceo Uk & ...è il nuovo amministratore delegato di Sky Italia.assumerà l'incarico a partire dal 6 settembre 2021, riportando a Stephen van Rooyen, CEO UK & Europe di Sky. "Sono lieto di dare ...Il manager ha maturato un'esperienza ventennale in Vodafone Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Business Unit Consumer ...Il manager, forte di un'esperienza ventennale in Vodafone Italia, eredita da Ibarra una tv priva della Serie A dopo quasi 20 anni e in piena lotta con i colossi dello streaming di cinema e serie tv ...