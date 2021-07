Andrea Bocelli, perché è cieco? I motivi della sua malattia (Di lunedì 26 luglio 2021) Andrea Bocelli ha avuto problemi con la vista sin da quando era in fasce ma l'incidente che ha cambiato la sua vita per sempre è avvenuto quando il tenore aveva soltanto 12 anni. Andrea Bocelli, un tenore e cantante pop nonché uno dei performer italiani più conosciuti nel mondo, è ipovedente fin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito; all'età di dodici anni, inoltre, divenne completamente cieco a causa di una pallonata sugli occhi ricevuta durante una partita a calcio. Il glaucoma congenito che l'ha afflitto è apparso quando Andrea era ancora un neonato e gli è costato enormi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 luglio 2021)ha avuto problemi con la vista sin da quando era in fasce ma l'incidente che ha cambiato la sua vita per sempre è avvenuto quando il tenore aveva soltanto 12 anni., un tenore e cantante pop nonché uno dei performer italiani più conosciuti nel mondo, è ipovedente fin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito; all'età di dodici anni, inoltre, divenne completamentea causa di una pallonata sugli occhi ricevuta durante una partita a calcio. Il glaucoma congenito che l'ha afflitto è apparso quandoera ancora un neonato e gli è costato enormi ...

Advertising

Raiofficialnews : Milly Carlucci presenta il concerto “Dal Circo Massimo, @AndreaBocelli!”, in occasione dell’apertura dei lavori del… - AndreaBocelli : In occasione dell’apertura dei lavori del #FoodSystems Summit, alla presenza di Amina J. Mohammed, Vicesegretario G… - milly_carlucci : RT @RaiTre: In occasione dell’apertura dei lavori del #FoodSystems Summit, una serata in diretta con la grande musica del maestro @AndreaBo… - DeejForza : RT @AndreaBocelli: In occasione dell’apertura dei lavori del #FoodSystems Summit, alla presenza di Amina J. Mohammed, Vicesegretario Genera… - DCentifolia : RT @AndreaBocelli: In occasione dell’apertura dei lavori del #FoodSystems Summit, alla presenza di Amina J. Mohammed, Vicesegretario Genera… -