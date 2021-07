Andrea Bocelli in concerto | stasera in tv l’evento da non perdere in diretta da Roma

Leggi su amica

(Di lunedì 26 luglio 2021)e il suoindal Circo Massimo diin tv, su Rai 3,da non. Ecco perché il maestro toscano torna in tv. Foto Ansa A volte la scenografia è tutto. Altre, come in questo caso, è il perfetto completamento di un’esperienza unica.si esibisce in. Nella cornice bella ed evocativa del Circo Massimo. Circondato da millenni di storia, il maestro toscano presta la sua voce affinché ...