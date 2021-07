Andrea Bocelli Circo Massimo: anticipazioni e ospiti 26 luglio 2021 (Di lunedì 26 luglio 2021) Andrea Bocelli al Circo Massimo è l’evento in onda stasera in tv lunedì 16 luglio 2021 in occasione del Roma-United Nations Food Systems Summit. Scopri ospiti e anticipazioni 26 luglio 2021. SCOPRI COSA C’È IN TV Lunedì 26 luglio, in occasione dell’apertura dei lavori del Food Systems Summit di Roma, il maestro Andrea Bocelli, accompagnato da un’orchestra di 58 elementi, dedicherà un vero e proprio concerto al pubblico di Rai3 con Dal Circo ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)alè l’evento in onda stasera in tv lunedì 16in occasione del Roma-United Nations Food Systems Summit. Scopri26. SCOPRI COSA C’È IN TV Lunedì 26, in occasione dell’apertura dei lavori del Food Systems Summit di Roma, il maestro, accompagnato da un’orchestra di 58 elementi, dedicherà un vero e proprio concerto al pubblico di Rai3 con Dal...

