Anche il Marocco vuole produrre idrogeno verde (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug – Al contrario di altre nazioni dell’area nordafricana, il Marocco non dispone di grandi giacimenti di petrolio e gas naturale. Trovandosi dunque nella necessità di importare fino al 90% degli idrocarburi necessari alla produzioni di energia da fonti “tradizionali”. Questa situazione, oltre a pesare enormemente sul passivo della bilancia commerciale e su quella dei pagamenti, ha Anche conseguenze negative per l’ambiente dato che la generazione di energia tramite idrocarburi aumenta considerevolmente l’inquinamento. Da qui l’obiettivo che si è posto il governo di arrivare, entro il 2030, a produrre oltre il 50% di elettricità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug – Al contrario di altre nazioni dell’area nordafricana, ilnon dispone di grandi giacimenti di petrolio e gas naturale. Trovandosi dunque nella necessità di importare fino al 90% degli idrocarburi necessari alla produzioni di energia da fonti “tradizionali”. Questa situazione, oltre a pesare enormemente sul passivo della bilancia commerciale e su quella dei pagamenti, haconseguenze negative per l’ambiente dato che la generazione di energia tramite idrocarburi aumenta considerevolmente l’inquinamento. Da qui l’obiettivo che si è posto il governo di arrivare, entro il 2030, aoltre il 50% di elettricità ...

Advertising

asmajebari1 : RT @MaurilioVitto: La più antica #università del mondo è la Khizanat al Qarawiyyn di Fez, in Marocco. Fondata nel IX secolo da #Fatima al… - MaurilioVitto : La più antica #università del mondo è la Khizanat al Qarawiyyn di Fez, in Marocco. Fondata nel IX secolo da… - AomeiPartition : @FranceschiVito @Iorio_di_Codra @spinozait @montales1 Si sapeva atteggiamenti da sceriffo, ma si scopre che telefon… - baratto_m : Forse anche #Milano merita un luogo di culto come la @MoscheadiRoma ? Una domanda per il futuro della città… - Flory39546531 : RT @Radio1Rai: ??#Covid Boom di contagi in #Marocco per la terza ondata della pandemia. Da 300 casi a 3.000 in 24 ore, in meno di un mese, c… -