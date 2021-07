Anche il CONI “boccia” il Chievo: il Cosenza è riammesso in B (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl quadro della serie B può definirsi finalmente completo. Il collegio di garanzia del CONI ha infatti bocciato il ricorso del Chievo confermando, dunque, l’esclusione dal campionato di serie B dei veneti. Ne consegue che la “X” presente all’interno del calendario stilato sabato sera a Ferrara sarà sostituita dal nome del Cosenza, riammesso al prossimo torneo cadetto. Martedì la FIGC ratificherà l’esclusione dei clivensi e ufficializzerà gli organici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl quadro della serie B può definirsi finalmente completo. Il collegio di garanzia delha infattito il ricorso delconfermando, dunque, l’esclusione dal campionato di serie B dei veneti. Ne consegue che la “X” presente all’interno del calendario stilato sabato sera a Ferrara sarà sostituita dal nome delal prossimo torneo cadetto. Martedì la FIGC ratificherà l’esclusione dei clivensi e ufficializzerà gli organici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

