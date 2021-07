Anche Giorgia Meloni si è vaccinata

(Di lunedì 26 luglio 2021) AGI -si è. A quanto si apprende, la leader di FdI ha ricevuto la prima dose in mattinata a Roma. Nei giorni scorsi, pur criticando l'estensione dell'obbligo del green pass da parte del governo,aveva annunciato che si sarebbe. "io mi vaccinerò. Se mi farò la foto? Non credo, e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale" aveva detto a Morning News su Canale 5. "I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare". Poi era tornata sul green pass: "stiamo ...

PerMeloni 'il dibattito sul green pass è ideologico, per i bar e i ristoranti non serve'. Ma la ... come riporta l'Adnkronos, ha ricevuto la prima dose di vaccino, dopo che tre giorni fa...Dopo essersi già fatta apprezzare come attrice, cantante e speaker radiofonica, la poliedrica vena artistica dell'ascolanaFiori , in arte Gladiah , classe 1992, abbraccia orail settore della musica d'autore. E' uscito in data 29 giugno su tutte le piattaforme digitali e nelle radio, il singolo musicale ...Nei giorni scorsi, pur criticando l'estensione dell'obbligo del green pass da parte del governo, meloni aveva annunciato che si sarebbe sottoposta alla somministrazione ...Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si è vaccinata stamattina a Roma. Nei giorni scorsi, Meloni, pur criticando l’estensione dell’obbligo del green pass da parte del governo Draghi, aveva ann ...