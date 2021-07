Anche Giorgia Meloni si è vaccinata (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - Giorgia Meloni si è vaccinata. A quanto si apprende, la leader di FdI ha ricevuto la prima dose in mattinata a Roma. Nei giorni scorsi, pur criticando l'estensione dell'obbligo del green pass da parte del governo, Meloni aveva annunciato che si sarebbe vaccinata. "Anche io mi vaccinerò. Se mi farò la foto? Non credo, e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale" aveva detto a Morning News su Canale 5. "I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare". Poi era tornata sul green pass: "stiamo ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI -si è. A quanto si apprende, la leader di FdI ha ricevuto la prima dose in mattinata a Roma. Nei giorni scorsi, pur criticando l'estensione dell'obbligo del green pass da parte del governo,aveva annunciato che si sarebbe. "io mi vaccinerò. Se mi farò la foto? Non credo, e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale" aveva detto a Morning News su Canale 5. "I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare". Poi era tornata sul green pass: "stiamo ...

Advertising

Radiopescara : Anche Giorgia Meloni si è vaccinata - mvdonato : RT @GiovaQuez: Alla fine anche Meloni si è convinta. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, son vaccinata ???? #COVID19 - Jamiesommers_76 : @matteosalvinimi Bravo Matte, anche tu come la tua amica giorgia, nessun accenno alla nazionalità degli assassini (… - TW0GHVSTS : @Giorgia_Girone ODDIO COME io l’ho cambiato il giorno stesso che ho preso il telefono e ho anche disinstallato apple musica - giorgia_notari : raga ho deciso che per i prossimi dieci giorni vi farò update su come vanno le vancanze col mio ex:) anche se non f… -