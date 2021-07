Amici: Tommaso Stanzani nel nuovo spot di Fiorentini (Di lunedì 26 luglio 2021) Tommaso Stanzani è stato eliminato durante la terza puntata del serale di Amici 20, ma nonostante non sia arrivato avanti nel suo percorso all'interno del talent show, il ragazzo ha ottenuto grande visibilità. Il ballerino infatti dopo la sua partecipazione al programma di Canale 5 è stato ingaggiato per un gran numero di lavori. Tra i tanti impegni dell'estate di Tommaso Stanzani c'è anche quello di un nuovo spot televisivo per Fiorentini. Questa pubblicità andrà in onda nei prossimi mesi sui canali della televisione italiana e consentirà al ballerino ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 luglio 2021)è stato eliminato durante la terza puntata del serale di20, ma nonostante non sia arrivato avanti nel suo percorso all'interno del talent show, il ragazzo ha ottenuto grande visibilità. Il ballerino infatti dopo la sua partecipazione al programma di Canale 5 è stato ingaggiato per un gran numero di lavori. Tra i tanti impegni dell'estate dic'è anche quello di untelevisivo per. Questa pubblicità andrà in onda nei prossimi mesi sui canali della televisione italiana e consentirà al ballerino ...

