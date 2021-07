Altro che trucco, altro che filtri: Jasmine Carrisi al naturale è “bella come il sole” (Di lunedì 26 luglio 2021) Al Bano non se l’aspettava ma nemmeno la sua Jasmine Carrisi. E invece la coppia papà e figlia ha dovuto dire addio a The Voice Senior, ‘scalzata’ da Orietta Berti, che prende così il posto tra i coach del programma di Antonella Clerici insieme ai confermati Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Il Leone di Cellino era proprio convinto di poter tornare su quella sedia con Jasmine, che proprio a The Voice Senior aveva fatto il debutto in tv. Il settimanale Nuovo Tv ha raccolto lo sfogo di Al Bano: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Al Bano non se l’aspettava ma nemmeno la sua. E invece la coppia papà e figlia ha dovuto dire addio a The Voice Senior, ‘scalzata’ da Orietta Berti, che prende così il posto tra i coach del programma di Antonella Clerici insieme ai confermati Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Il Leone di Cellino era proprio convinto di poter tornare su quella sedia con, che proprio a The Voice Senior aveva fatto il debutto in tv. Il settimanale Nuovo Tv ha raccolto lo sfogo di Al Bano: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la ...

