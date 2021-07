Allergia al nichel | come si manifesta e come si combatte

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il nichel? È un po’ come il prezzemolo: lo si trova dappertutto! Ma non è una buona notizia. Infatti, questo metallo presente nel terreno, nei cosmetici e nei monili, può scatenare una reazione immunitaria piuttosto fastidiosa e addirittura (in pochi casi e difficilmente diagnosticabili) insidiosi disturbi gastrointestinali. Asoffrine maggiormente sono le donne, perché al di là della predisposizione allergica, a fare la differenza è l’esposizione maggiore a prodotti cosmetici e bigiotteria. Per saperne di più abbiamo chiesto spiegazioni al dott. Filippo Fassio, medico chirurgo specialista in Allergologia e Immunologia clinica a Firenze.

Advertising

angrypomerian_ : e non dite stronzate come “basta dimagrire e mangiare sano” bro allergia al nichel intolleranza al lattosio sindrom… - iti_angelo : RT @65_virna: @ilpresidenthe Allergia a penicillina, diversi FANS, nichel. Il medico dice : Può farlo previa somministrazione di antistami… - mlpedo1 : RT @65_virna: @ilpresidenthe Allergia a penicillina, diversi FANS, nichel. Il medico dice : Può farlo previa somministrazione di antistami… - marc_bottle : RT @papageno_1794: @Val1Rosa Nel caso prenda tempo. Dica che deve fare accertamenti, allergia al Nichel, D-dimero alto. Prendere tempo è se… - twittdipopolo : RT @65_virna: @ilpresidenthe Allergia a penicillina, diversi FANS, nichel. Il medico dice : Può farlo previa somministrazione di antistami… -

Ultime Notizie dalla rete : Allergia nichel

Vanity Fair.it

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZOalNel caso dial, non è questione soltanto ...Davanti ad un'conclamata, oltre che al, anche per esempio al bicromato di potassio o ad altri metalli allergizzanti, il fagiolino non può essere assunto se non in minime porzioni'. ...È presente nel terreno, nei cosmetici e nella bigiotteria e in alcuni soggetti può creare sensibilizzazione da contatto. Ecco come difendersi e quali segnali tenere d'occhio con i consigli del medico ...La siciliana OP Platinum lancia una nuova confezione per i propri prodotti, accattivante e funzionale, allo scopo non solo di assolvere ai temi della sostenibilità, ma anche di comunicare ...