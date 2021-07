Alle Terme Romane di Baia è Napoli Live Show: dalle villanelle al soul, viaggio nella musica vesuviana (Di lunedì 26 luglio 2021) Un fantastico viaggio dalla canzone classica napoletana al soul partenopeo, dAlle nuances delle villanelle al blues mediterraneo. Martedì 27 luglio Alle ore 21 il Parco Archeologico delle Terme di Baia a Bacoli (via Sella di Baia, 22) ospita “That’s Napoli Live Show”, spettacolo musicale ideato e diretto dal Maestro Carlo Morelli.Si andrà da “Tammurriata nera” sulle armonie di “Eye of the tiger” dei Survivor, a “’O surdato ‘nnammurato” su quelle di “Roxanne” dei Police, e ancora “Comme ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Un fantasticodalla canzone classica napoletana alpartenopeo, dnuances delleal blues mediterraneo. Martedì 27 luglioore 21 il Parco Archeologico delledia Bacoli (via Sella di, 22) ospita “That’s”, spettacolole ideato e diretto dal Maestro Carlo Morelli.Si andrà da “Tammurriata nera” sulle armonie di “Eye of the tiger” dei Survivor, a “’O surdato ‘nnammurato” su quelle di “Roxanne” dei Police, e ancora “Comme ...

