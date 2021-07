(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Debutta con il film “Ledi”, opera di, in rassegna78^ edizione del Festival del Cinema di, Psc, Proger Smart Communication, la società di comunicazione creata da Proger spa, Società già leader dell'Engineering Italiana. Per l'ad di Proger, Marco Lombardi, non si tratta di un debutto casuale, ma perfettamente coerente con il core business di Proger spa: "La costruzione di un ospedale, la ricostruzione di un territorio e delle sue relazioni ...

Advertising

la_Biennale : #BiennaleCinema2021 La conferenza stampa termina qui: appuntamento alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematogr… - RivistaStudio : Dal nuovo di Paolo Sorrentino all'atteso Dune di Villeneuve: tutti i film che vedremo alla prossima Mostra del cine… - UniversalPicsIt : Siamo lieti di annunciare che #UltimaNotteASoho, il nuovo attesissimo film scritto e diretto da @EdgarWright, sarà… - legalizzas : RT @annak65649009: @aid_difesa @Seafuture2021 Mentre partecipate alla mostra, potete informarvi sulla perdita di 5,2 milioni erogati allo s… - TV7Benevento : Alla Mostra di Venezia il docufilm “Le sette giornate di Bergamo”, regia di Simona Ventura... -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Mostra

lagazzettadiviareggio.it

...facendo scelte magari fin qui solo intraviste? Chi mette un "forse" nelle proprie paroledi ... Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuirecrescita ...Per il quinto anno consecutivo Lexus è auto ufficiale delladel Cinema di Venezia 2021 . La celebre Biennale , che si svolgerà al Lido dall'1 al 11 settembre 2021 , e che vedrà il regista coreano Bong Joon - ho Presidente della Giuria Internazionale ...Roma, 26 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Debutta con il film “Le sette giornate di Bergamo”, opera di Simona Ventura alla regia, in rassegna alla 78^ ...proposta di matrimonio fallita stadio baseball Da “il Fatto Quotidiano” Inchieste di cuore. Un video straziante. Un uomo in ginocchio allo stadio. Una donna in fuga tra orde di fan sugli spalti. Sono ...