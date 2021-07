Alessio Boni e Nina Verdelli: di nuovo genitori (Di lunedì 26 luglio 2021) Cigogna in arrivo a casa Boni – Verdelli: la bella Nina aspetta il secondo figlio dal compagno, l’affascinante Alessio, protagonista de La compagnia del cigno, che abbiamo visto recentemente in tv. Dopo aver dato alla luce il primogenito Lorenzo a marzo 2020, ecco di nuovo la coppia al settimo cielo. Il sogno per Alessio Boni si avvera di nuovo. L’attore, che poco più di un anno fa è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 luglio 2021) Cigogna in arrivo a casa: la bellaaspetta il secondo figlio dal compagno, l’affascinante, protagonista de La compagnia del cigno, che abbiamo visto recentemente in tv. Dopo aver dato alla luce il primogenito Lorenzo a marzo 2020, ecco dila coppia al settimo cielo. Il sogno persi avvera di. L’attore, che poco più di un anno fa è Articolo completo: dal blog SoloDonna

