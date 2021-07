Alessandra Sardoni si è sposata. Le foto di Enrico Mentana (Di lunedì 26 luglio 2021) Alessandra Sardoni, regina delle maratone televisive del TgLa7, si è sposata. Un gossip sulla vita della giornalista? No, e c’è da dire che sarebbe molto strano: Sardoni non sembra il tipo da pagine dei rotocalchi. A pubblicare due del “suo giorno più bello” è stato Enrico Mentana, il suo direttore. “Un altro Royal Wedding, oggi sull’Amiata“, ha scritto a commento della prima foto della sposa. E poi solo lo scatto di lei con il neo marito. Fine, niente gossip, solo due bellissime immagini. Raggiante, la Sardoni ha sfoggiato un semplice abito per una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021), regina delle maratone televisive del TgLa7, si è. Un gossip sulla vita della giornalista? No, e c’è da dire che sarebbe molto strano:non sembra il tipo da pagine dei rotocalchi. A pubblicare due del “suo giorno più bello” è stato, il suo direttore. “Un altro Royal Wedding, oggi sull’Amiata“, ha scritto a commento della primadella sposa. E poi solo lo scatto di lei con il neo marito. Fine, niente gossip, solo due bellissime immagini. Raggiante, laha sfoggiato un semplice abito per una ...

