Alessandra Sardoni de La7 sposata | perché tutti parlano del marito dopo il matrimonio

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 26 luglio 2021) Non solo buona parte della Nazionale italiana di calcio, anche molti altri personaggi famosi hanno scelto l’estate 2021 per convolare felicemente a nozze. In questo caso parliamo diSandroni e il compagno (ormai consorte) che hanno ‘sì’ lo scorso 24 luglio sul Monte Amiata. La coppia è riservatissima, infatti a svelare il tutto è stato un amico famosissimo. Laureata in Filosofia del linguaggio,ha esordito nel giornalismo lavorando per La Repubblica per poi passare in televisione a Mediaset. Nel 1991 è passata alla conduzione del TG di Videomusic esi è trasferita a Tmc, assistendo ...