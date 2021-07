Aleksej Navalny | bloccati 49 siti legati all’oppositore

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roskomnadzor, l’agenzia russa che si occupa delle comunicazioni, ha bloccato.com, il sito web ufficiale del principale oppositore del Cremlino, attualmente in carcere, nonché altri 48a lui col. La mossa dell’agenzia si basa su ina richiesta proveniente dalla procura generale. A riportarlo è l’agenzia di stampa russa RIA Novosti. Le autorità

E, sebbene non siano mancati punti di frizione significativi " la destabilizzazione dell'Ucraina, la questione dei cyber - attacchi e il caso" il risultato che le parti si erano ...... che impegna la giunta che impegna la giunta a condividere i contenuti della Risoluzione del Parlamento Europeo sull'arresto diNaval'ny , approvata lo scorso 21 gennaio, e in particolare la ...Le autorità di vigilanza russe hanno bloccato 49 siti web legati all'oppositore del Cremlino Aleksej Navalny e ai suoi alleati.In vista delle elezioni parlamentari di settembre, la Russia designa media e giornalisti indipendenti come “agenti stranieri”.