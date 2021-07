Albano | il figlio Bido attaccato sui social “devi dire grazie a tuo padre e a Romina no a tua madre” e lui risponde al veleno

(Di lunedì 26 luglio 2021)e Loredana Lecciso stanno vivendo un momento d’oro da un punto di vista personale e privato che non hanno nascosto al pubblico che li ama e li segue. Dopo il lockdown hanno dichiarato di essersi riscoperti più innamorati che mai e la loro famiglia allietata dai due figli, Jasmine eè una forza per tutti e 4. Anche Jasmine recentemente ha detto che i suoi genitori che sono sempre molto presenti nella sua vita, le infondono una forza e una sicurezza della quale lei non potrebbe mai fare a meno. Di solito sui giornali di gossip si parla spesso di Jasmine che ha ormai 19 anni e che sta muovendo i prima passi nel mondo della musica che lei ama e ...

Advertising

PasqualeMarro : #AlbanoeRomina, il figlio: “lei è una donna libera ma io …” - BaritaliaNews : Albano e Romina, il figlio Yari su Naike Rivelli “lei è una donna libera ma io …” - Ivan__soli : Da grande voglio fare il figlio/a di Albano ... - GHERARDIMAURO1 : - PasqualeMarro : #Albano, colpo duro: distrutto per il figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Albano figlio

... il legame speciale tra di loro ha ispirato ilAl Bano Carrisi Iolanda e Carmelo sono stati ... Proprio nel salotto di Domenica In dalla sua amica Mara Venier,si è lasciato andare ad una ...Amore a gonfie vele invece pere Loredana Lecciso che hanno festeggiato 21 anni d'amore, ... Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ai ferri corti? Assolutamente no, parola deldi Alba Parietti. ...Il famosissimo artista pugliese è stato colpito da una brutta ischemia che lo ha portato al ricovero immediato ...Da queste dichiarazioni si capisce come Al Bano non sia disposto a fare ingerenze nella vita artistica di Jasmine Al Bano ha anche svelato che padre è: “Al momento giusto bisogna essere severi perché ...