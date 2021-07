Al via la XXXVI rassegna del Teatro dei Barbuti con il concerto de ' I Musicastoria'

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ingresso 10 euro (www.postoriservato.it). Il ricavato andrà alla onlus Salerno Accoglie, l'associazione che cura progetti di accoglienza per i bambini provenienti dagli orfanatrofi bielorussi. La ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : via XXXVI

pressmare.it

Domani, martedì 27 luglio, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per il primo appuntamento dellaedizione della rassegna estiva di teatro Barbuti Festival, concerto de I Musicastoria in 'Spasiba'. Ingresso 10 euro (www.postoriservato.it). Il ricavato andrà alla onlus Salerno Accoglie, l'...... è presente anche la linea estiva 7 che collega San Benedetto del Tronto con Grottammare,...di Dante Alighieri con Vincenzo di Bonaventura 30 - 31 luglio ParcoArena Sisto V ore 21FESTIVAL ...Concorso Fotografico “MARIO CARAFÒLI”: due sezioni dedicate a Corinaldo “Il Paese più bello del mondo” e a Senigallia “La città di Senigallia - Spiaggia di velluto” ...