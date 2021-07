Agricoltura, sinergia con fotovoltaico per transizione ecologica ed energetica (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – “La sinergia tra produzione agricola ed energetica genera una lunga serie di benefici, che il Paese può e deve cogliere, in termini di ricadute economiche, attraverso la possibile creazione di imprese agricole energeticamente indipendenti, la rivitalizzazione delle attività agricole in aree oggi a bassa redditività e a rischio abbandono, nonché di recupero anche a fini energetici di aree abbandonate o attualmente incolte”. È quanto emerge dal paper di Elettricità Futura e ConfAgricoltura, che affronta alcuni dei temi al centro del G20 Ambiente e predisposto nell’ambito del protocollo d’intesa tra le due ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – “Latra produzione agricola edgenera una lunga serie di benefici, che il Paese può e deve cogliere, in termini di ricadute economiche, attraverso la possibile creazione di imprese agricolemente indipendenti, la rivitalizzazione delle attività agricole in aree oggi a bassa redditività e a rischio abbandono, nonché di recupero anche a fini energetici di aree abbandonate o attualmente incolte”. È quanto emerge dal paper di Elettricità Futura e Conf, che affronta alcuni dei temi al centro del G20 Ambiente e predisposto nell’ambito del protocollo d’intesa tra le due ...

Monte Sant'Angelo (Foggia) - La svolta radicale nell'economia e nella visione del mondo parte da una rivoluzione culturale Un modello diverso è possibile anche in agricoltura, settore che deve guardare sempre di più alla ... in sinergia con il progetto Generazione Circolare sostenuto da UPI ? Unione Province d'Italia e con ...

