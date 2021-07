Agenzia delle Entrate: fino al 31 agosto stop alle cartelle. La rottamazione si paga a rate (Di lunedì 26 luglio 2021) Come ha tenuto a ricordare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dopo aver recepito le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto ‘Sostegni- bis’, in virtù della proroga fino al 31 agosto 2021 quale termine della sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione (e dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, per altro prevista nel decreto Lavoro – poi confluito nella legge di conversione del decreto Sostegni-bis), ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) Come ha tenuto a ricordare l’-Riscossione, dopo aver recepito le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto ‘Sostegni- bis’, in virtù della prorogaal 312021 quale termine della sospensione della notifica degli atti,procedure di riscossione (e deimentiizzazioni, per altro prevista nel decreto Lavoro – poi confluito nella legge di conversione del decreto Sostegni-bis), ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Indonesia, muoiono a causa del coronavirus oltre 100 bambini a settimana. Lo riporta il New York Times, sottolinean… - Agenzia_Ansa : La judoka Odette Giuffrida ha conquistato la qualificazione alla semifinale di #Tokyo2020 ottimo esordio delle azzu… - Agenzia_Ansa : Eric Clapton non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid. Lo ha annuncia… - SAIBI2001 : Anche se gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione delle proprie #frontiere esterne e d… - MarcoF_Cirillo : Al Presidente della regione Campania consiglio la #mascherina al posto delle mutande COSÌ, quando blatera, non impe… -