Agcom | in 2020 ricavi media a 11 mld -9 | 5% | a primi 3 operatori 80% risorse

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - Iper ialla fine delscendono a 11 miliardi, con una perdita rispetto al 2019 di oltre 1 miliardo, corrispondente a una variazione negativa del 9,5%, in analogia con il generale quadro macroeconomico (con una variazione del Pil pari a -9%). A sottolinearlo il presidente dell'Giacomo Lasorella introducendo la relazione annuale presentata oggi al Parlamento. I periodici sono il comparto editoriale che ha sofferto di più, con una riduzione della raccolta pubblicitaria pari al 36,6%, seconda solo a forme pubblicitarie come il transit o l'outdoor. I...

Advertising

AGCOMunica : #Agcom Di rilievo è anche l’aumento del numero delle #SIM di tipo M2M(machine-to-machine) che, a fine 2020, hanno s… - AGCOMunica : #agcom Per quanto riguarda i servizi di rete #mobile, le risorse complessive generate hanno visto nel 2020 una cont… - AGCOMunica : #Agcom Guardando all’attuale situazione della diffusione dei servizi a banda larga sul territorio italiano, a fine… - 002_rinaldi : @micheleboldrin A questo proposito suggerisco la lettura del capitolo 5 del rapporto AGCOM del novembre 2020 'La pr… - togaleaks : RT @finanzaitaliana: Ottime notizie dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio Agcom sulle comunicazioni. Tra il marzo 2020 e il marzo 2021 si… -

Ultime Notizie dalla rete : Agcom 2020

Il Sole 24 ORE

Ed evidentemente ignora che lo scorso anno, esattamente il 1° giugno, proprio per le ... che il Garante Privacy ha il personale più striminzito tra tutte le autorità italiane (arriva ...Giacomo Lasorella, 57 anni, presidenteda ottobresi appresta oggi all'illustrazione della sua prima Relazione al Parlamento. Lo fa con in dote l'approvazione di modifiche al regolamento ...l'Autorità ha censito 105 testate, per un valore complessivo di 1.103.826.466 copie (-13,4% rispetto al 2019). Anche nel 2020, nessun editore ha superato la soglia di legge stabilita al 20% della tira ...Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - I ricavi per i media alla fine del 2020 scendono a 11 miliardi, con una perdita rispetto al 2019 di oltre 1 miliardo, ...