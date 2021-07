Afghanistan | il cooperante locale abbandonato dall’Italia coi Talebani alle porte | “Ho paura | sono un bersaglio Roma mi dia un visto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) “Ia 9 chilometri dall’ingresso della città. Senza il supporto dei contingenti militari stranieri l’esercito e la polizia afghani non posnulla contro la marcia inarrestabile degli Studenti Coranici. È solo questione di tempo. La mia lunga collaborazione con la cooperazione italiana mette a rischio la mia vita e quella della mia famiglia. Vi prego Italia, aiutateci, non dimenticateci dopo quanto fatto insieme”. Jailani Rahgozar ha lavorato per almeno dieci di anni nella cooperazione internazionale, in particolare con il coordinamento dell’Aics, l’Agenzia governativa italiana, in. È stato un ...