Aeroporto Palermo, Gesap ottiene finanziamento di 37 milioni con garanzia SACE (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Gesap, la società di gestione dell’Aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, si è aggiudicata un finanziamento dell’importo di 37 milioni di euro, garantito da SACE ed erogato con quote paritetiche da Intesa Sanpaolo ed UniCredit. Nel dettaglio, l’operazione prevede una prima linea di credito di 19 milioni con durata decennale e un’altra linea di credito di 18 milioni con una durata di 6 anni, destinate a finanziare il piano di investimenti 2020-2023 della soecietà aeroportuale così come rivisto a causa della situazione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) –, la società di gestione dell’internazionale Falcone Borsellino di, si è aggiudicata undell’importo di 37di euro, garantito daed erogato con quote paritetiche da Intesa Sanpaolo ed UniCredit. Nel dettaglio, l’operazione prevede una prima linea di credito di 19con durata decennale e un’altra linea di credito di 18con una durata di 6 anni, destinate a finanziare il piano di investimenti 2020-2023 della soecietà aeroportuale così come rivisto a causa della situazione ...

Advertising

DividendProfit : Aeroporto Palermo, Gesap ottiene finanziamento di 37 milioni con garanzia SACE - Regione_Sicilia : RT @AeroportoPa: #summer21 ieri (25 luglio), abbiamo fatto un altro passettino avanti: 182 voli ???? e 26.884 ?? passeggeri in transito. LF 14… - AeroportoPa : #summer21 ieri (25 luglio), abbiamo fatto un altro passettino avanti: 182 voli ???? e 26.884 ?? passeggeri in transito… - pavelribalko : 'Ragtime street pianist all'aeroporto di Palermo' su YouTube - logiudicesergio : @Ryanair_IT @ExpediaIT @eDreams_it questa è una protesta formale per scorretta pratica commerciale. Sul volo Bordea… -