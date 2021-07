Adrano | membro del clan Salisi trasferito al carcere di Bicocca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Adrano membro

CataniaToday

... in relazione a fatti commessi ade nei paesi vicini dal 2014. ...Il 58enne deve scontare una pena di 7 anni e 9 mesi per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapina, traffico di sostanze stupefacenti. E' stato portato nel carcere di massima ...Meno di un minuto (tempo di lettura)CATANIA -I Carabinieri della Stazione di Adrano, in esecuzione di un provvedimento che dispone la carcerazione per ...La Polizia di Stato ha arrestato un 23enne destinatario di ordine di esecuzione a seguito di Mandato di arresto Europeo della Procura di Bielfeld (Germania) ...