Addio all’ultimo testimone dei miracoli di Padre Pio, fra’ Marcellino Iasenzaniro. “Parlava alla Madonna” (Di lunedì 26 luglio 2021) Si è spento oggi a San Giovanni Rotondo, all’età di 91 anni, l’ultimo cappuccino testimone di Padre Pio, fra’ Marcellino Iasenzaniro. È stato l’ultimo dei frati che ha svolto il ruolo di assistente di Padre Pio, dal 26 aprile al 26 settembre 1965, e per questo ha deposto come testimone dinanzi al Tribunale ecclesiastico diocesano per la Causa di beatificazione e canonizzazione. La morte di fra’ Marcellino Iasenzaniro, il fedelissimo di Padre Pio Nato il 13 giugno 1930 a Casacalenda (Campobasso), è entrato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Si è spento oggi a San Giovanni Rotondo, all’età di 91 anni, l’ultimo cappuccinodiPio,. È stato l’ultimo dei frati che ha svolto il ruolo di assistente diPio, dal 26 aprile al 26 settembre 1965, e per questo ha deposto comedinanzi al Tribunale ecclesiastico diocesano per la Causa di beatificazione e canonizzazione. La morte di, il fedelissimo diPio Nato il 13 giugno 1930 a Casacalenda (Campobasso), è entrato ...

