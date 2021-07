Adani | “Mancini ha salvato il calcio italiano”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Daniele, ex calciarore ed attuale telecronista, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per parlare di, dell’Italia, e del. Queste le sue parole: SUE L’ITALIA “hail. È l’uomo che ha indirizzato definitivamente il nostro movimento, è il tecnico della svolta. Prima della bacheca, ha riempito il cuore degli italiani. Vi ricordate da dove partivamo? È cambiata tutta la prospettiva. Il mondo si è accorto che anche l’Italia sa vincere giocando bene. Abbiamo nei ...

... ecco le dichiarazioni dell'ex difensore Leleha parlato in un'intervista al Corriere della Sera. ITALIA - "ha salvato il calcio italiano. È l'uomo che ha indirizzato definitivamente il ...su Allegri, le parole dell'ex opinionista Sky BATTIBECCO " 'L'opinione deve essere forte, ... Guardiola da sempre, poi Flick, Tuchel recentemente e appuntohanno mostrato la via: si vince ...L’ex opinionista di Sky Lele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera. “Mancini ha salvato il calcio italiano, ha indirizzato definitivamente il nostro movimento, ...L'ex difensore dell'Inter, ormai ex voce di Sky Sport, ha detto la sua sul panorama calcistico nazionale ai taccuini del Corriere della Sera.