Adani | «Mancini ha salvato il calcio italiano Il litigio con Allegri e il mio futuro»

(Di lunedì 26 luglio 2021) Leleha parlato del suoin televisione e del battibecco con Max: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore Leleha parlato in un’intervista al Corriere della Sera. ITALIA – «hail. È l’uomo che ha indirizzato definitivamente il nostro movimento, è il tecnico della svolta. Prima della bacheca, ha riempito il cuore degli italiani. Vi ricordate da dove partivamo? È cambiata tutta la prospettiva. Il mondo si è accorto che anche l’Italia sa vincere giocando bene».– «Max torna in ...

su Allegri, le parole dell'ex opinionista Sky BATTIBECCO " 'L'opinione deve essere forte, ... Guardiola da sempre, poi Flick, Tuchel recentemente e appuntohanno mostrato la via: si vince ...Parlando al Corriere della Serainforma: Infine l'elogio diLele Adani, ex commentatore "Sky" ed ex difensore, tra le altre, dell'Inter, si sofferma, intervistato dal "Corriere dello Sport", sul ritorno di Allegri sulla panchina ...«Di certo, la passione non si è mai spenta, nonostante certe prese di posizione nei miei confronti», ha raccontato il commentatore in un'intervista.