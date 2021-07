“Ad agosto è alla Continassa”, il giornalista assicura il nuovo acquisto (Di lunedì 26 luglio 2021) Manuel Locatelli potrebbe raggiungere presto la Juventus alla Continassa. Secondo le ultime indiscrezioni, l’affare col Sassuolo è in dirittura d’arrivo. A che punto siamo tra la Juventus e Manuel Locatelli? La trattativa tra le parti prosegue, forte della volontà del campione d’Europa con l’Italia di lasciare il Sassuolo per compiere un salto più ambizioso, vestendo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 luglio 2021) Manuel Locatelli potrebbe raggiungere presto la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, l’affare col Sassuolo è in dirittura d’arrivo. A che punto siamo tra la Juventus e Manuel Locatelli? La trattativa tra le parti prosegue, forte della volontà del campione d’Europa con l’Italia di lasciare il Sassuolo per compiere un salto più ambizioso, vestendo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

reportrai3 : Replica #Report alle 17.00 su @RaiTre Puntata speciale dedicata alla trattativa Stato-mafia e alle stragi del 1992-… - RaiNews : Il 2 agosto del 1921 moriva a Napoli Enrico #Caruso, forse il più celebre tenore di tutti i tempi. Grazie alla cine… - reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre Un filo nero collegherebbe la bomba alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 a quel… - JVerbum : Burioni: 'dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci'. Meloni: “Frasi del genere n… - mas_martini : RT @tveffe: Trailer / Ed ecco il trailer relativo alla seconda stagione di #StarTrekLowerDecks in arrivo negli USA su @paramountplus il pro… -