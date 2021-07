Acciaierie d’Italia: il tribunale di Taranto reintegra Riccardo Cristello Il lavoratore era stato licenziato per un commento riguardante una fiction (Di lunedì 26 luglio 2021) Soddisfazione espressa da Franco Rizzo, responsabile territoriale Usb. Il tribunale di Taranto ha sentenziato il reintegro al lavoro nel siderurgico tarantino di Riccardo Cristello, operaio che era stato licenziato per avere commentato una fiction televisiva in modo ritenuto offensivo dalla proprietà dello stabilimento. L'articolo Acciaierie d’Italia: il tribunale di Taranto reintegra Riccardo Cristello <small ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 luglio 2021) Soddisfazione espressa da Franco Rizzo, responsabile territoriale Usb. Ildiha sentenziato il reintegro al lavoro nel siderurgico tarantino di, operaio che eraper avere commentato unatelevisiva in modo ritenuto offensivo dalla proprietà dello stabilimento. L'articolo: ildi

